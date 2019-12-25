Военкор Сладков предупредил ВС Украины о сюрпризе Шойгу без эшелонов под Ростовом

Эксперт объяснил, какие преимущества армия РФ будет иметь против Киева на Донбассе.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков предупредил Вооруженные силы Украины о сюрпризе Сергея Шойгу "без эшелонов" под Ростовом-на-Дону. Специалист прокомментировал позицию Киева о том, что ВСУ имеет преимущественный потенциал перед российской армией в том случае, если Москва начнет участвовать в конфликте на Донбассе.

Эксперт уверен, что украинские чиновники сравнивают потенциалы армий в случае вооруженного конфликта между странами. Они ждут эскалации конфликта на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По мнению Сладкова, преимуществами РФ будет внезапность нападения, мобильность сил, а также способность передислоцирования в кратчайшие сроки в "горячую точку". Именно эти возможности военкор называет сюрпризом со стороны Минобороны РФ.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ не следует "всматриваться в линию горизонта", чтобы увидеть российские эшелоны, двигающиеся по направлению к "донским степям".

В ДНР оценили рост числа обстрелов со стороны Украины.

Фото: Минобороны России