За прошлую неделю украинские силовики нарушили перемирие 24 раза.

Замначальник Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин объяснил рост числа обстрелов со стороны Украины.

Басурин заявил, что рост числа обстрелов "подтверждает заинтересованность Киева и его западных "партнеров" в эскалации конфликта в Донбассе и перевода его в горячую фазу". Он подтвердил, что это нарушение мер по контролю за перемирием.

По полученной от нашей разведки информации, 9 марта по линии оперативных дежурных в телефонном режиме передано распоряжение командующего Объединенных сил генерала Наева, согласно которому личному составу ВСУ разрешается открывать огонь по позициям Народной милиции ДНР. Эдуард Басурин, замначальник Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины сообщили, что 7 марта район силовой операции в Донбассе посетила делегация Вооруженных сил Великобритании.

Ранее мы сообщили, что в Москве задержали водителя с долгом в 4 млн рублей по штрафам.

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