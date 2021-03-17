Глава Минобороны РФ рассказал об успехах в сотрудничестве с Анкарой.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу считает, что работа по выстраиванию отношений с Турцией сложная. Об этом специалист сообщил казахскому информационному порталу Tengrinews. При этом чиновник добавил, что Россия наблюдает за результатами в сфере развития отношений с Анкарой.

Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, но очень результативная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Глава ведомства подчеркнул, что РФ и Турция находят компромиссы даже в тех вопросах, в которых это ранее не представлялось возможным. В частности эксперт напомнил об урегулировании ситуации в Идлибе. По мнению Шойгу, сейчас в зоне деэскалации Сирии фиксируется новый механизм решения подобного рода конфликтов. Министр оценил важность патрулирования региона совместном с силами Анкары ради борьбы с терроризмом как на земле, так и в воздушном пространстве.

Шойгу оценил первые шаги администрации Байдена по вопросам безопасности.

Видео: YouTube / TENGRI TV