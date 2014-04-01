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Лавров оценил идеи создания ближневосточного и азиатского НАТО
Сегодня, 13:17
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lesjasap

Лавров оценил идеи создания ближневосточного и азиатского НАТО

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В МИД России прокомментировали идею формирования нового военного альянса.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил идеи создания ближневосточного и азиатского НАТО. Об этом чиновник сообщил в рамках специальной сессии Ближневосточной конференции, проходящей на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По мнению МИД РФ, миру хватает уже существующего военного блока.

Я очень надеюсь, что инерция антииранская уступит место здравому смыслу и что идеи типа создания ближневосточного НАТО - все это уйдет в прошлое, потому что нам хватит НАТО там, где она есть.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт объяснил, что его слова" тем более" касаются формирования азиатского НАТО.

Лавров: США подают сигналы о готовности улучшить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Теги: азия, ближний восток, мид, нато, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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