Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил идеи создания ближневосточного и азиатского НАТО. Об этом чиновник сообщил в рамках специальной сессии Ближневосточной конференции, проходящей на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По мнению МИД РФ, миру хватает уже существующего военного блока.
Я очень надеюсь, что инерция антииранская уступит место здравому смыслу и что идеи типа создания ближневосточного НАТО - все это уйдет в прошлое, потому что нам хватит НАТО там, где она есть.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Эксперт объяснил, что его слова" тем более" касаются формирования азиатского НАТО.
Лавров: США подают сигналы о готовности улучшить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
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