В МИД РФ рассказали, кто пытается заставить Киев развязать вооруженный конфликт.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что попытки развязать новую войну в Донбассе могут разрушить Украину. Такое заявление министр сделал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Чиновник предостерег тех, кто предпринимает попытки развязать новый вооруженный конфликт с участием Киева.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что сейчас фиксируется много спекуляций на тему подписанных минских соглашений по Донбассу. Он заявил, что ранее документы были одобрены Верховной Радой и подписаны украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ задался вопросом, насколько сейчас обстановка в регионе отражает задачу по решению вопроса падения рейтинга главы государства. Лавров надеется, что Запад и Вашингтон в частности не будут подзуживать украинских политиков на развязывание конфликта.

Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев.