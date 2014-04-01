Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что попытки развязать новую войну в Донбассе могут разрушить Украину. Такое заявление министр сделал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Чиновник предостерег тех, кто предпринимает попытки развязать новый вооруженный конфликт с участием Киева.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр напомнил, что сейчас фиксируется много спекуляций на тему подписанных минских соглашений по Донбассу. Он заявил, что ранее документы были одобрены Верховной Радой и подписаны украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ задался вопросом, насколько сейчас обстановка в регионе отражает задачу по решению вопроса падения рейтинга главы государства. Лавров надеется, что Запад и Вашингтон в частности не будут подзуживать украинских политиков на развязывание конфликта.
Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев.
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