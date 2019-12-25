Представитель ВОЗ в России сообщил о риске ввоза новых мутаций COVID-19

Россиянам рекомендуют обойтись без международных поездок.

Глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила об опасности новых мутаций коронавируса для жителей России. Об том она сообщила в интервью "Российской газете".

По ее словам, вероятность повторного занесения вируса может возникнуть в каждой стране. Поэтому их руководство обязано постоянно контролировать ситуацию. Также, по мнению Вуйнович, следует ограничить себя от международных поездок, так как сохраняются высокие риски вывоза и ввоза инфекции.

Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность Мелита Вуйнович, глава российского представительства ВОЗ

Ранее в Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу мая.

Фото: Piter.TV