В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма

Во Всемирной организации здравоохранения оценили перспективы возобновления международного туризма. Информацией с журналистами радиостанции "Говорит Москва" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она заявила, что сейчас сложно давать прогнозы по данному вопросу, так как число новых зараженных по миру растет.
Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ
Специалист уверена, что иммунизация путешественников, которая предусматривает введение ковид-паспортов может привести общество к "неадекватным поставкам". Предположительно, вакцины будут получать не люди, находящиеся в зоне риска, а другие категории населения.
В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России.
Фото: WHO
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все