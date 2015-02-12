В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма

Мелита Вуйнович дала комментарии по поводу введения "ковид-паспортов".

Во Всемирной организации здравоохранения оценили перспективы возобновления международного туризма. Информацией с журналистами радиостанции "Говорит Москва" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она заявила, что сейчас сложно давать прогнозы по данному вопросу, так как число новых зараженных по миру растет.

Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Специалист уверена, что иммунизация путешественников, которая предусматривает введение ковид-паспортов может привести общество к "неадекватным поставкам". Предположительно, вакцины будут получать не люди, находящиеся в зоне риска, а другие категории населения.

В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России.

Фото: WHO