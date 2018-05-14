В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России. Такие сведения журналистам ТАСС дала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Эксперт уточнила, что число новых пациентов с инфекцией в стране снижается хорошими темпами. При этом в Европе фиксируется новый подъем заражений после 6-7 недель снижения.
В России мы сейчас наблюдаем более недели постоянное снижение [количества заразившихся], оно идет хорошо...Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ
Напомним, что число привитых от COVID-19 россиян пока что недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать распространение инфекции. Для этого властям потребуется достичь порядка 65 процентов вакцинированного населения РФ.
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19.
Фото: WHO
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