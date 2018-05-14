В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России

В Европе наблюдается рост числа зараженных в отличие от РФ.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России. Такие сведения журналистам ТАСС дала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Эксперт уточнила, что число новых пациентов с инфекцией в стране снижается хорошими темпами. При этом в Европе фиксируется новый подъем заражений после 6-7 недель снижения.

В России мы сейчас наблюдаем более недели постоянное снижение [количества заразившихся], оно идет хорошо...Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

Напомним, что число привитых от COVID-19 россиян пока что недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать распространение инфекции. Для этого властям потребуется достичь порядка 65 процентов вакцинированного населения РФ.

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19.

Фото: WHO