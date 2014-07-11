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Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Сегодня, 9:12
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lesjasap

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

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Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил о дефиците бюджета на реализацию ACT-Accelerator.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19. По мнению генерального директора, глобальному проекту ACT-Accelerator,  реализующемуся под эгидой ВОЗ, требуются дополнительные средства. Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге, что не хватает порядка 22, 1 млрд долларов. Днем ранее ВОз разместило в открытом доступе стратегию развития и бюджет на проект в текущем году.

На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов… Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление.

Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт считает, что "труднее это понять", чем дольше дефицит бюджета остается неликвидированным. 

ВОЗ одобрила применение вакцины Johnson&Johnson в экстренных ситуациях.

Фото: WHO

Теги: act-accelerator, воз, тедрос адханом гебрейесус, финансирование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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