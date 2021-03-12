ВОЗ призвала соблюдать осторожность в ситуации с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала соблюдать осторожность в ситуации с COVID-19. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Эксперт призвала Москву продолжать мониторить эпидемиологическую обстановку. Гостья сочла, что снимать введенные из-за пандемии ограничения нужно осторожно и постепенно.
Спад идет хорошо, но его надо мониторить. Как мы уже говорили, число иммунизированных недостаточно... Надо быть осторожными и мониторить ситуацию. Мы советуем осторожность, потому что очень быстро может идти подъем и мы это видим в нескольких странах.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ
В пример Вуйнович привела Сербию, в которой резко увеличилось число новых зараженных после того, как власти решили ослабить противоковидные меры. Сейчас в ВОЗ рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, носить СИЗ и поддерживать гигиену рук, а также дезинфицировать поверхности.
ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся.
Видео: YouTube / Эхо Москвы
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