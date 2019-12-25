ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся

Мелита Вуйнович рассказала, когда ВОЗ официально заявит о своей позиции по данному вопросу.

Всемирная организация здравоохранения выступила против паспортов вакцинации. Об этом официальный представитель ВОЗ сообщила в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы". Эксперт пояснила, что на данном этапе изучения вакцин от коронавируса рано давать привившимся какие-либо привелегии.

ВОЗ не рекомендует паспорта вакцинации, чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

В ВОз полагают, что следует более тщательно изучить эффективность имеющихся препаратов по предупреждению заражения инфекцией. Также привилегии не могут возникнуть из-за того, что многие граждане по всему миру до сих пор не имеют доступа к препаратам. В организации уточнили, что объявят о своей позиции по возможности сертификации привившихся через три месяца.

ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС.

Фото: WHO