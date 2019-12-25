ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Мелюта Вуйнович заявила о снижении числа зараженных в Европе.

Всемирная организация здравоохранения заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Эксперт объяснила, что вторую неделю в европейском регионе фиксируется менее одного миллиона случаев новых заражений коронавирусом. Это говорит о замедлении передачи инфекции.

Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация. Мелюта Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Вуйнович не смогла ответить на вопрос о том, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни. Она заметила, что с учетом вакцинации сейчас ситуация выглядит оптимистично. Однако в ВОЗ подчеркнули, что на данном этапе сложно строить прогнозы по эпидемиологической обстановке.

ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников.

Фото: WHO