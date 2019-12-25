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ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России
Сегодня, 12:53
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lesjasap

ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России

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Мелюта Вуйнович заявила о снижении числа зараженных в Европе.

Всемирная организация здравоохранения заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Эксперт объяснила, что вторую неделю в европейском регионе фиксируется менее одного миллиона случаев новых заражений коронавирусом. Это говорит о замедлении передачи инфекции.

Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация.

Мелюта Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Вуйнович не смогла ответить на вопрос о том, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни. Она заметила, что с учетом вакцинации сейчас ситуация выглядит оптимистично. Однако в ВОЗ подчеркнули, что на данном этапе сложно строить прогнозы по эпидемиологической обстановке.

ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников.

Фото: WHO

Теги: воз, мелита вуйнович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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