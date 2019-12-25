Мелюта Вуйнович прокомментировала план ЕК ввести "ковид-паспорта" для вакцинированных.

ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников, которые будут включать сведения о проведенной вакцинации от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелюта Вуйнович.

Мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. Мелюта Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила на брифинге журналистам о том, что ЕК в марте текущего года представит проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.

Генсек ООН выразил доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение коронавируса.

Фото: WHO