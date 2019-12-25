ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников, которые будут включать сведения о проведенной вакцинации от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелюта Вуйнович.
Мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени.
Мелюта Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ
Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила на брифинге журналистам о том, что ЕК в марте текущего года представит проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.
Генсек ООН выразил доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение коронавируса.
Фото: WHO
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