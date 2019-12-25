За последние сутки на COVID-19 протестировали 12 тыс. человек

Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11956 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 19650 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, на вакцинацию от коронавируса можно записаться четырьмя способами: в регистратуре поликлиники, через сайт Госуслуг, портал "Здоровье петербуржца" и по номер 122. На сегодняшний день в Петербурге привились от коронавируса более 530 тысяч человек.

Фото: Piter.TV