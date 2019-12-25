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На сегодняшний день в Петербурге привились от коронавируса более 530 тысяч человек
Сегодня, 19:43
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kraratau27

На сегодняшний день в Петербурге привились от коронавируса более 530 тысяч человек

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Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках составляет более 100 тысяч комплектов.

За весь период вакцинации в городе на Неве сделали прививку от коронавируса 534 166 человек. Из них 387 тысяч желающих полностью завершили цикл вакцинации. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в городе от 24 апреля. 

За последние сутки первую дозу вакцины получили 7 097 граждан, еще 8 437 человек привились вторично. 

С начала вакцинации в Петербург поступило свыше 726 тысяч комплектов лекарства. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на сегодняшний день составляет 103 066 доз. На фармбазе находятся более 88 тысяч комплектов. Общий запас вакцины достигает 192 046 комплектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в петербургских стационарах свободно 23 % коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv

 

Теги: вакцинация, ковид, коронавирус, петербурн
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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