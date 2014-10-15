Песков рассказал о шутках в аппаратной во время прямой линии Путина

Они касались инцидента с британским эсминцем Defender.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что присутствующие в аппаратной люди начали шутить после слов Владимира Путина на прямой линии об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море. Об этом он сообщил в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Представитель Кремля напомнил, что глава РФ в ходе мероприятия упомянул не только о деталях инцидента, но и назвал хвостовой номер самолета США, который пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Мы даже, когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец.

Фото: kremlin.ru

