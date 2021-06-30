Глава РФ прокомментировал ситуацию с кораблем Defender у Крыма.

Мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец у берегов Крыма. Такое заявление российский президент сделал во время прямой линии. Комментируя с нахождением иностранного боевого корабля в территориальных водах РФ в Черном море, политик отметил, что за несколько дней до инцидента состоялась встреча в Женеве с Джо Байденом.

Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить. Те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Владимир Путин, глава РФ

Российский лидер заявил, что Россия хотя бы знает, за что борется. Он уточнил, что на своей территории военные борются за себя и свое будущее. Произошедшее с эсминцем Defender Путин считает комплексной провокацией, которую я"совершенно очевидно". Он дал ответ о целях провокаторов. В первую очередь он уверен, что мероприятие организовывалось не только британцами, но и американцами, так как корабль зашел в акваторию днем, но рано утром (около 07:30) с одного из аэродромов НАТО в Греции в том же направлении отправился американский разведывательный стратегический самолет. Путин заметил, что этот самолет Минобороны хорошо видели и наблюдали за его действиями.

Путин заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами.