Глава РФ оценил ситуацию с военными учениями около границ Украины.

Российский президент Владимир Путин заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами. Об этом политик рассказал во время прямой линии. Глава государства подчеркнул, что в ответ на прекращение военных мероприятий военных РФ около государственных границ Украины западные страны "приперлись" к границам РФ.

Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что по украинской конституции не может быть никаких иностранных военных баз на территории страны. Однако вместо позитивного ответа на уход российских военнослужащих от границ Украины западные страны "приперлись" к нашим границам.

Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами.