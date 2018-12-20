Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами

Глава РФ надеется на сотрудничество полиции и ЦБ РФ.

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники. Об этом политик заявил во время прямой линии.

Опираясь на незаконно полученные личные данные, на большие массивы этих личных данных, преступники и действуют. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. Во-первых, это в значительной степени компетенция ЦБ. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, ЦБ РФ и правоохранительные органы должны активнее обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях еще до момента возбуждения уголовных дел.

Путин: изменение условий кредитования малого бизнеса может подорвать банковскую систему.