Путин: изменение условий кредитования малого бизнеса может подорвать банковскую систему

Глава РФ ответил на вопрос бизнесмена об условиях кредитования.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что изменение условий кредитования малого бизнеса может подорвать банковскую систему страны. Такое заявление политик сделал во время прямой линии. Он ответил на вопрос одного из предпринимателей, который задал вопрос по видеосвязи. Россиянин упрекнул систему в том, что условия ряда банков не позволяют эффективно получать финансовую поддержку, а также направить средства на развитие бизнеса. В частности, кредитные организации предоставляют кредиты под ставку в 18 процентов годовых. Также проблемой он считает небольшие сроки кредитования (до трех лет).

Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу, беззалоговую, - это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами - дело несложное, а как их отдавать? Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система к нас, слава богу, устойчивая. Владимир Путин, президент РФ

Путин заметил, что ставка на уровне 18 процентов - это "многовато". По стране средняя ставка для малого и среднего бизнеса составляет 12 процентов. Также в РФ действуют и льготные программы. Одна из таких предлагает кредитование по ставке ЦБ + 2,75%. На поддержку отрасли кабмин в 2020 году направил 1 трлн рублей.

Путин прокомментировал рост цен на продукты.

Фото: Прямая линия