Путин прокомментировал рост цен на продукты

Глава России рассказал о регуляции стоимости на продукты кабмином.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что самый большой рост цен на продукты питания в России был отмечен в прошлом году, а также в начале 2021 года. Он рассказал во время прямой линии о мерах, которые предпринимаются по контролю за ситуацией.

Больше всего вырос сахар - 41%, потом - подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Владимир Путин, президент РФ

В числе мер, принятых кабинетом министров, Владимир Путин назвал субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Также мерой поддержки в области внешней торговли считаются повышенные таможенные пошлины. Политик сообщил, что иногда меры принимаются несвоевременно, о чем президент говорит на заседании с кабмином. После этого квотирование экспорта и пошлины позволили стране сдержать стоимость на хлеб, масло и сахар.

Рост цен на хлебобулочные изделия, на масло подсолнечное - всего 0,1% всего за последнее время, на сахар - тоже где-то 0,1%. То есть, в принципе, меры регулирования применяются, и они дают свой эффект. Владимир Путин, президент РФ

Путин: выделение средств на мелиорацию будет продолжено с учетом изменения климата.

Фото: Прямая линия