Путин: выделение средств на мелиорацию будет продолжено с учетом изменения климата

Глава РФ оценил состояние сельского хозяйства в России.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что выделение денежных средств на мелиорацию будет продолжено с учетом изменения климата. Об этом политик сообщил во время прямой линии. По словам главы государства, данный вопрос становится все более важным. Таким образом глава РФ ответил на вопрос, поступивший из Уфы. Автор обращения поинтересовался о том, как решать проблему с тем, что из-за засухи гибнет урожай. Он видит решение ситуации с орошением земель и развитием мелиорации.

Семь с лишним миллиардов рублей в год выделяем и будем выделять дальше на эти цели. Мелиорация очень важна, имея ввиду и климатические изменения. Владимир Путин, президент РФ

Президент рассказал о том, что АПК динамично развивается, включая рост производства. Путин заметил, что правительство серьезно поддерживает сельское хозяйство. На эту отрасль выделено 350 млрд рублей. Однако он признал, что по "овощам и по фруктам еще надо работать". Глава страны объяснил, что поддержка также оказывается по вопросу развития села (35 млрд рублей), а также на возвращение земель в категорию сельхозназначения (70 млрд ежегодно).

Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.

Фото: Прямая линия