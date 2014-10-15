Песков: ситуация с COVID-19 требует достаточно жестких мер от властей

По его словам, россиянам необходимо подстраивать жизнь под условия, которые диктует пандемия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам страны придется еще какое-то время жить с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По его словам, сложившаяся в данный момент ситуация требует достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации от COVID-19.

Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, в период пандемии необходимо подстраивать жизнь под условия, которые диктует текущая опасность из-за коронавируса.

Напомним, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Подтверждать отрицательный статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Кроме того, в столице РФ вступил в силу временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее медики назвали причину смерти привитого Pfizer украинца.

Фото: kremlin.ru