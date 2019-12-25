Медики назвали причину смерти привитого Pfizer украинца

На Украине в Винницкой области через несколько часов после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer скончался мужчина. Об этом информирует департамент здравоохранения и реабилитации областной администрации.
Инцидент произошел 2 июля. Медики утверждают, что пациент не имел хронических заболеваний. По предварительным данным, причиной смерти 47-летнего мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований.
из сообщения департамента
Отмечается, признаков анафилаксии, шока или тромбоза у мужчины не было зарегистрировано. Кроме того, у пяти других украинцев, которые привились из одного флакона с умершим, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Ранее мы сообщали, что ВОЗ рекомендует прививаться двумя дозами одной вакцины от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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