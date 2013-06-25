Сообщается, что есть только возможность "смешанной" иммунизации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививаться двумя дозами одной вакцины от коронавируса. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О"Брайен в прямом эфире в Twitter.

По ее словам, есть только возможность "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины Pfizer после прививки AstraZeneca. О"Брайен отметила, что у ВОЗ есть разрешительная рекомендация на этот счет.

Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно. Кейт О"Брайен, руководитель департамента иммунизации ВОЗ

Ранее ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии.

Видео: Twitter / World Health Organization (WHO)