Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививаться двумя дозами одной вакцины от коронавируса. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О"Брайен в прямом эфире в Twitter.
По ее словам, есть только возможность "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины Pfizer после прививки AstraZeneca. О"Брайен отметила, что у ВОЗ есть разрешительная рекомендация на этот счет.
Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно.
Кейт О"Брайен, руководитель департамента иммунизации ВОЗ
Ранее ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии.
Видео: Twitter / World Health Organization (WHO)
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