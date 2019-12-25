ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии

Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил Пекин с новым достижением в области здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения объявила Китай страной, свободной от малярии. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Эксперт поздравил власти КНР с победой над данной эпидемиологической угрозой. Он отметил, что пекин десятилетия боролся с недугом.

Сегодня мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии. Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что за более чем три десятилетия ВОЗ не предоставляло странам Западно-Тихоокеанского региона сертификат о ликвидации малярии. Для получения такого статуса государства должно иметь неоспоримые факты, что на всей территории как минимум три года подряд не были зафиксированы цепочки распространения болезни. В мире свободными от малярии признаны 40 стран, включая РФ.

ВОЗ призвала не полагаться на антитела и пройти вакцинацию.

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