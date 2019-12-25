Житель Винницкой области погиб вечером 2 июля.

На Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer. Об этом рассказали представители пресс-службы Минздрава страны. По информации от чиновников, к летальному исходу привела прививка 47-летнего жителя Винницкой области. Известно, что он погиб через несколько часов после укола. Трагедия зафиксирована в 18:02 по московскому времени 2 июля.

Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. пресс-служба Минздрава Украины

После первого часа после вакцинации мужчина не почувствовал негативной реакции на введенный препарат. Известно, что пациенту ввели препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У еще пяти человек, которые прививались из одного флакона с жертвой, состояние удовлетворительное.

ВОЗ рекомендует прививаться двумя дозами одной вакцины от коронавируса.

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