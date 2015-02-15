Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента

Глава МО РФ оценил работу на СВО военных медиков.

Летальность российских раненых среди военнослужащих в госпиталях составляет 0,43% и регулярно показатель снижается. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав Вооруженных сил страны. Чиновник заметил, что медицинский персонал проявляет героизм, профессионализм и мужество, работая и делая уникальные операции пациентам.

Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться. Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу.. спасают жизни и здоровье наших бойцов Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Дополнительно руководитель МО РФ заметил, что более 98% раненных в ходе СВО российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. При этом первая помощь на поле боя оказывается пациенту, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения военнослужащими развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений.

Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России