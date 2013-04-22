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Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу

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Глава МО РФ оценил оперативную обстановку на СВО.

Российские Вооруженные силы в зоне проведения специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав армии страны. Эксперт уточнил, что Вооруженные силы Украины не достигли успеха в собственном контрнаступлении в регионе конфликта.

Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон. Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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