ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино

Сергей Шойгу рассказал о успехах на СВО.

Вооруженные силы Украины провалили все попытки прорвать оборону российской армии в районах Вербового и Работино на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав Вооруженных сил страны. Чиновник заметил, что фиксируется успешное выполнение боевых задач на СВО подразделениями 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады.

Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт добавил, что подразделения "Южной" группировки сил дополнительно отразили все атаки противника, предпринятые ВСУ на соледаро-бахмутском направлении. Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад ВС РФ.

Шойгу подтвердил отсутствие планов по дополнительной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России