Шойгу подтвердил отсутствие планов по дополнительной мобилизации

Глава МО РФ рассказал о плана Генштаба страны.

У руководства Генерального штаба планов по дополнительной мобилизации нет, в настоящее время российской армии достаточно военнослужащих для проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав Вооруженных сил страны.

ВС РФ располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Военные РФ нанесли авиаудары по украинским войскам на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России