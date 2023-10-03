Военные РФ нанесли авиаудары по украинским войскам на купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России с участием оперативно-тактической воздушной группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла авиационные удары по противнику на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Дважды ракеты прилетели по по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины

Нанесла два авиационных удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады 7-го стрелкового батальона и складу горюче-смазочных материалов в районах Терны, Новолюбовка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт добавил, что вблизи полосы обороны 1-й танковой армии ВСУ российская тяжелая огнеметная система совершила удар по взводному опорному пункту 21-й механизированной бригады, расположенной в районе Площанки.В контрбатарейной борьбе артиллерия ликвидировала 152-мм буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-мм артиллерийское орудие Д-30 и два миномета в районах Лозовая, Першотравневое, Синьковка и Берестовое. Из зенитного ракетного комплекса "Тор" военнослужащими уничтожены два дрона, летавших в районах Кривошеевки и Николаевки. Общие потери противника на указанной территории составили до двух взводов живой силы, два пикапа и один грузовой автомобиль.

Российских миротворцев наградили знаками отличия за выполнение задач в Карабахе.

Фото и видео: Минобороны России