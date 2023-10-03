Российских миротворцев наградили знаками отличия за выполнение задач в Карабахе

Российских миротворцев, выполняющих задачи в Нагорном Карабахе, наградили ведомственными наградами и знаками отличия от российского Министерства по обороне. В торжественной церемонии принял участие командующий контингентом в непризнанной республике, генерал-майор Кирилл Кулаков. Специалисты заметили, что военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению и поддерживают взаимодействие как с властями Баку, так и Степанакертом.
Желаю вам успешного выполнения задач, поставленных нашим государством перед миротворческим контингентом - создать условия, чтобы люди вернулись в свои дома, на свои земли, жили в мире и согласии.
Кирилл Кулаков, генерал-майор РФ
Взаимодействие направлено на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении гражданских лиц и инфраструктуры. Дополнительно российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность движения автомобильного транспорта с жителями, которые самостоятельно выезжают с территории Карабаха через Лачинский коридор.
Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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