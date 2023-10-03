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Российских миротворцев наградили знаками отличия за выполнение задач в Карабахе

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Генерал-майор Кирилл Кулаков вручил госнаграды военнослужащим.

Российских миротворцев, выполняющих задачи в Нагорном Карабахе, наградили ведомственными наградами и знаками отличия от российского Министерства по обороне. В торжественной церемонии принял участие командующий контингентом в непризнанной республике, генерал-майор Кирилл Кулаков. Специалисты заметили, что военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению и поддерживают  взаимодействие как  с властями Баку, так и Степанакертом.

Желаю вам успешного выполнения задач, поставленных нашим государством перед миротворческим контингентом - создать условия, чтобы люди вернулись в свои дома, на свои земли, жили в мире и согласии.

Кирилл Кулаков, генерал-майор РФ

Взаимодействие направлено на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении гражданских лиц и инфраструктуры. Дополнительно российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность движения автомобильного транспорта с жителями, которые самостоятельно выезжают с территории Карабаха через Лачинский коридор.

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: госнаграды, кирилл кулаков, минобороны, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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