Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная" группировка российских сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразила четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что оевые задачи выполнены с учетом работы артиллерии. Дополнительно авиация совершила удары по двум пунктам временного размещения противника, расположенным вблизи Торского.

В районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими подавлено свыше 10 артиллерийских расчетов ВСУ. Армия киевского режима лишилась до 50 человек личного состава и бронированной машины.

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Фото и видео: Минобороны России