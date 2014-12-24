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Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная" группировка российских сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразила четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что оевые задачи выполнены с учетом работы артиллерии. Дополнительно авиация совершила удары по двум пунктам временного размещения противника, расположенным вблизи Торского.

В районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими подавлено свыше 10 артиллерийских расчетов ВСУ. Армия киевского режима лишилась до 50 человек личного состава и бронированной машины.

Миротворцы РФ мониторят ситуацию в Карабахе с помощью БПЛА "Орлан-10".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, краснолиманское направление, минобороны, сво, торское направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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