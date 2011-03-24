Миротворцы РФ мониторят ситуацию в Карабахе с помощью БПЛА "Орлан-10"

В МО РФ показали кадры работы военнослужащих в Степанакерте.

Российский миротворческий контингент осуществляет мониторинг обстановки на территории Нагорного Караба при помощи беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Минобороны РФ. Специалисты продемонстрировали кадры в социальных сетях кадры из региона. Командир боевого расчета рассказал о том, что удалось доставить порядка 15,5 тонн муки. Этот продукт позволит возобновить работу местной хлебопекарни в городе Степанакерте (Ханкенди), а также наладить выпуск хлебобулочных изделий для мирных жителей близлежащих населенных пунктов.

Расчетами комплексов БПЛА российского миротворческого контингента продолжается мониторинг текущей обстановки. Нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки не зафиксировано. пресс-служба Минобороны РФ

В МО РФ подчеркнули, что миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с властями Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития в Нагорном Карабахе, а также обеспечивают безопасность и соблюдение требований гуманитарного международного права для гражданского населения.

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Фото и видео: Минобороны России