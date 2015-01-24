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Минобороны: российские военные сорвали попытку ротации ВСУ на Купянском направлении

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Ротация была сорвана огнем артиллерии группировки "Запад".

Вооруженные силы России сорвали попытку ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Войска противника предприняли попытку провести ротацию подразделений воздушно-десантной бригады в районе Берестовое. Ротация была сорвана огнем артиллерии группировки "Запад". Общие потери украинских войск составили более роты живой силы, два пикапа и один беспилотник.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, купянское направление, минобороны россии, ротация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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