Ротация была сорвана огнем артиллерии группировки "Запад".

Вооруженные силы России сорвали попытку ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Войска противника предприняли попытку провести ротацию подразделений воздушно-десантной бригады в районе Берестовое. Ротация была сорвана огнем артиллерии группировки "Запад". Общие потери украинских войск составили более роты живой силы, два пикапа и один беспилотник.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи.

Видео: Минобороны России