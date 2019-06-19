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Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи

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В МО РФ рассказали о работе в Степанакерте.

Российские миротворцы доставили более 50 тонн гуманитарного груза мирному населению нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что гражданам в Степанакерт передали продукты питания, предметы первой необходимости, гигиенические наборы.

В расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможность вернуться в свои дома в настоящее время, им оказывается вся необходимая помощь.

пресс-служба Минобороны РФ

Миротворцы из России непрерывно поддерживают взаимодействие с властями в Баку и Степанакертом для того, чтобы не допустить кровопролития на территории регионального конфликта. Специалисты обеспечивают безопасность гражданского населения и самого миротворческого контингента, следят за соблюдением участниками норм гуманитарного права.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении из "Града".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: гуманитарная помощь, минобороны, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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