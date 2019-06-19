Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи

Российские миротворцы доставили более 50 тонн гуманитарного груза мирному населению нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что гражданам в Степанакерт передали продукты питания, предметы первой необходимости, гигиенические наборы.
В расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможность вернуться в свои дома в настоящее время, им оказывается вся необходимая помощь.
пресс-служба Минобороны РФ
Миротворцы из России непрерывно поддерживают взаимодействие с властями в Баку и Степанакертом для того, чтобы не допустить кровопролития на территории регионального конфликта. Специалисты обеспечивают безопасность гражданского населения и самого миротворческого контингента, следят за соблюдением участниками норм гуманитарного права.
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении из "Града".
Фото и видео: Минобороны России
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