ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении из "Града"

В МО РФ рассказали о выполнении боевой задачи "Центром" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки уничтожили из реактивной системы залпового огня БМ-21-1 "Град" опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороны РФ. Артиллерия отправилась на боевую позицию после получения от наводчиков координаты противника, размещенного на опорном пункте. Далее специалисты навели технику на мишень и реализовали залп из 122-мм реактивного орудия. Известно, что снаряд пролетел дистанцию, превышающую 15 километров.

Военнослужащие артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21-1 "Град" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении СВО. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве уточнили, что поражение цели контролировали военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью беспилотника. Далее боевой расчет машины РСЗО совершил противоогневой маневр, покинув огневую позицию. Далее военнослужвщие скрылись в лесном массиве.

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Фото и видео: Минобороны России