Олег Чехов оценил работу "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали ротацию боевых подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 сентября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт заметил, что следует отметить героизм и мужество солдат, которые выполняют задачи.

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки. Уничтожены автомобильная техника и живая сила. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Олег Чехов уточнил, что российский наводчик-оператор боевой машины пехоты мотострелкового полка группировки рядовой Иван Тарасов во время оборонительных действий своевременно оказал первую медицинскую помощь раненому сослуживцу. Далее боец, несмотря на артиллерийский огонь противника, провел эвакуацию пострадавшего на безопасную территорию.

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