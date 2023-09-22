Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции при помощи буксируемой гаубицы уничтожила зенитный ракетный комплекс Avenger b две гаубицы M777 американского производства, а также самоходную артиллерийскую установку Paladin от ВСУ. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерийский расчет мотострелкового соединения огнем 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 в районе Петропавловки уничтожил ЗРК американского производства Avenger. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт подчеркнул, что во время боевых действий личный состав "Запада" уничтожил две гаубицы американского производства М777 и американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, размещенные противником в районах населенных пунктов Колодези, Катериновка, Урочище Кринички. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки поразили восемь беспилотников. ВСУ лишились на территориисвыше двух взводов живой силы, двух минометов, пункта боепитания и четырех пикапов.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор".

Фото и видео: Минобороны России