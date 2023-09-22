Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор"

Основными целями расчета ЗРК являются беспилотники.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Тор" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадров расчеты сканируют небо и обеспечивают войскам надежный щит от нападения воздушных объектов ВСУ. Боевая работа проходит на Купянском направлении. Основными целями расчета ЗРК являются беспилотники. Также артиллеристы работают по крылатым ракетам и РСЗО.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России