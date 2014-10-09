Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки российских сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Противник лишился более 75 своих военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук.

Слаженными действиями, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской Народной Республики. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт уточнил, что дополнительно военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Противник лишился двух бронированных машин, двух пикапов и гаубицы Д-30.

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России