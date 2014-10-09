Олег Чехов, рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины в течение последних суток потеряли на южнодонецком направлении до 110 человек личного состава, а также машину реактивной системы залпового огня "Ураган", боевую бронированную машину, четыре единицы автомобильной техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 сентября сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Эксперт уточнил, что боевые задачи выполнены при поддержке авиации и артиллерии.

Нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики и отразили атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России