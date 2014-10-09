Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил за минувшие сутки специальной военной операйии на донецком направлении отразили пять атак Вооруженных сил Украины, в том числе у Клещеевки и Курдюмовки. Противник потерял свыше 300 человек личного состава.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Эксперт уточнил, что боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации. Отражены пять атак ВСУ вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили боевые бронированные машины, 5 автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

МО РФ сообщило о нанесении поражения бойцам ВСУ в районах Синьковки и Новоселовского.

Фото и видео: Минобороны России