Сергей Зыбинский рассказал о работе на СВО "Запада".

"Западная" группировка вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на Купянском направлении нанесла поражение бойцам Вооруженных сил Украины в районах Синьковки и Новоселовского. Потери противника составили до 20 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

В ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

В российском министерстве по обороне добавили, что дополнительно военнослужащие ликвидировалидва автомобиля противника и 155 мм самоходную артиллерийскаую установку М109 Paladin американского производства.

На Купянском направлении уничтожен пункт снабжения ВСУ боеприпасами.

Фото и видео: Минобороны России