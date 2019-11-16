Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на Купянском направлении ликвидировала пункт снабжения 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины оружием и боеприпасами, расположенный вблизи Синьковки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

Поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе Синьковка, Кисловка, Берестовое. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Напомним, что населенный пункт Синьковка расположен в нескольких километрах к северо-востоку от города Купянск Сражения за территорию начались еще в августе 2023 года и продолжаются до сих пор.

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Фото и видео: Минобороны России