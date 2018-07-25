В Кремле считают, что Путин готов сделать все для защиты страны

Песков не захотел обсуждать такой сценарий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов на все ради защиты своей страны. Так он ответил на вопрос об инциденте с британским эсминцем у берегов Крыма.

У помощника президента спросили, мог ли президент отдать приказ стрелять по кораблям НАТО. Пресс-секретарь уточнил, что "иногда слова материализуются, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо". По словам Пескова, в Кремле понимают, для чего Лондон устроил этот инцидент. Безусловно это можно расценивать, как провокацию.

Напомним, что 23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца HNS Defender в территориальные воды России в районе Крыма. Российские пограничники начали предупредительную стрельбу по курсу движения корабля. В результате эсминец покинул территорию.

Ранее мы сообщили, что вакцинация в России остается добровольной.

Видео: Youtube/Россия 24