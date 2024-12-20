Трамваи №3, 6 и 40 вернутся на маршрут после обновления путей на улице Куйбышева

Трамвайные пути на улице Куйбышева в Санкт-Петербурге полностью отремонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
После масштабной модернизации трамвайной линии на улице Куйбышева движение маршрутов №3, №6 и №40 будет восстановлено уже 8 июля. Работы проводились на участке от Сампсониевского моста до улицы Чапаева, включая узловой перекрёсток №51.
Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города
В ходе ремонта специалисты полностью демонтировали и уложили новое рельсовое полотно, использовали современные шумопоглощающие вставки из резины, а также применили литой асфальтобетон в трамвайной зоне. Контрольная проверка обновлённого участка завершилась успешно. Готовность трассы к полноценной эксплуатации подтверждена. Обновление рельсового хозяйства входит в программу развития устойчивого и экологически чистого транспорта в Петербурге.
Ранее сообщалось, что на пересечении Планерной и Савушкина завершен ремонт асфальта.
Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
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