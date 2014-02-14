Смольный прорабатывает запуск трамвайной линии в районе Парнаса

Вице-губернатор Николай Линченко в ходе прямой линии сообщил о планах по развитию транспортной инфраструктуры в активно застраиваемой северной части города. Чиновник пообещал включить проект в приоритетные направления госпрограммы.

Власти Петербурга рассматривают возможность строительства трамвайной линии в районе станции метро Парнас. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко 5 марта во время прямой линии, отвечая на вопросы жителей северной части города, обеспокоенных транспортной доступностью.

Линченко отметил, что территория возле Парнаса активно застраивается и остро нуждается в дополнительной инфраструктуре. По его словам, Смольный уже сформировал шесть приоритетных направлений, которые заложат в проект государственной программы. Среди них значится и трамвайное сообщение в этом районе.

Ранее профильные ведомства приступили к подготовительным работам. В конце декабря на сайте госзакупок дирекция транспортного строительства Петербурга объявила конкурс на реконструкцию улиц для прокладки трамвайной линии от метро Парнас в сторону областных Бугров. Начальная цена контракта составила 156 715 950,46 рублей. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию для реконструкции улиц Михаила Дудина, Заречной и Фёдора Абрамова.

Развитие транспортной сети в этом направлении уже ведется. Обустроенная на Заречной улице разворотная площадка позволила сократить интервалы движения автобусов. Там смонтировали освещение, видеонаблюдение, подвели водоснабжение и обновили дорожную разметку. Кроме того, с июля прошлого года жители Парнаса пользуются троллейбусным маршрутом №51, получившим название Женечка. Он соединил Светлановский проспект с Толубеевским проездом, обеспечив выезд к станциям метро Проспект Просвещения и Озерки. В будни на линию выходят 19 машин, интервал движения составляет 8-10 минут.