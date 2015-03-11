Рецидивиста задержали за граффити на трамвае в Петербурге

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция Выборгского района задержала вандала, который разрисовал трамвай. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В конце февраля к правоохранителям обратилась диспетчер трамвайно-троллейбусного предприятия. По словам женщины, на проспекте Луначарского неизвестный вышел из трамвая №20 и нанес надпись на транспортное средство. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

На улице Есенина вечером 10 марта по подозрению поймали 26-летнего рецидивиста. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы Петербурга задержали рецидивиста за рисунки с рекламой наркотиков. На зданиях нашли более 20 изображений. Мужчину привлекали к уголовной ответственности за вандализм, хранение наркотиков и вовлечение ребенка в антиобщественную деятельность.

Фото: Piter.TV